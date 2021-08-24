Член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков убежден, что афганские бизнесмены не получили бы контроль над украинским самолетом в Кабуле без ведома американцев. Военнослужащие США, которые организовывают эвакуацию в аэропорту имени Хамида Карзая, отнеслись к военнослужащим ВС Украины, как к «вшивым котам».

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Марков также напомнил, что ранее президент США Джозеф Байден направил в столицу Афганистана дополнительные войска. Американцы пытаются успеть эвакуировать «своих» до 31 августа, а к украинским военным специалистам явно относятся несерьезно.

«Американские военные их [украинских военнослужащих] буквально пинком выбросили с самолета накануне Дня независимости Украины и забрали его. Солдаты США относятся к украинцам, как полурабам, это совершенно естественно. Они сдали американцам свою огромную и прекрасную страну. <…> Рабы не имеют права покритиковать своего господина, поэтому их выкинули, как паршивых котов», — считает политолог.

Ранее о том, что украинский самолет захватили неизвестные, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. «Политика Сегодня» также писала о «людях третьего сорта», которые не могут вернуться домой из-за бездействия американских военнослужащих.