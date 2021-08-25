Экс-депутат из Тобольска Вакарин признался в наезде на сотрудника полиции

Бывший депутат городской думы Тобольска Сергей Вакарин признался, что 13 июля сбил полицейского, и раскаялся за содеянное. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского областного суда, передает 72.RU.

Напомним, в середине лета сотрудники ГИБДД остановили Mercedes народного избранника за выезд на встречную полосу по дороге в деревню Байгара. Нарушитель, который предположительно был пьян, решил скрыться и, нажав на педаль газа, зацепил одного из инспекторов ДПС. В результате патрульный получил травмы и был отправлен на амбулаторное лечение.

На Вакарина возбудили уголовное дело за «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», однако сам он до вчерашнего дня утверждал, что в момент ДТП находился в командировке в Нефтеюганске, а за рулем якобы был сын Андрей Вакарин.

«Сергей Вакарин воспользовался статьей 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Свою вину он признает и раскаивается в содеянном. У подсудимого два адвоката», — сообщили в суде.

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Будучи депутатом Тобольска, Вакарин в 2020 году был признан самым богатым парламентарием в городе — он задекларировал доход в размере 64 млн рублей. Известно, что подсудимый владеет строительной компанией. Именно ей юридически принадлежит автомобиль, на котором был сбит полицейский.

За нарушение закона миллионер может отделаться штрафом в размере до 200 тысяч рублей. В худшем случае его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет. Следующее судебное заседание по его делу состоится 27 августа.