Петра Порошенко облили зеленкой в День независимости Украины

Предпринимателя, юриста и бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро Крещатик. Политик направлялся в кабмин.

Инцидент произошел в День независимости Украины. Политический деятель тут же обратился в полицию. Пока он рассказывал о случившемся, экс-президента окружила толпа. Правоохранительным органам пришлось отгонять людей от него, а водителю несколько раз посигналить, чтобы толпа пропустила машину.

Недовольство Порошенко связано также с тем, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский решил не приглашать его на парад в честь Дня независимости. Однако два однопартийца политика из "Европейской солидарности" приглашение получили.