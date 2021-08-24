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Программист Вакулин назвал идею о наказании за подмену телефонных номеров недоработанной

Программист Вакулин назвал идею о наказании за подмену телефонных номеров недоработанной

Предложение наказывать россиян за подмену телефонных номеров требует серьезной доработки, заявил программист Сергей Вакулин.

Представители Общероссийского народного фронта предлагают назначать тюремный срок за такое действие. Также общественники обратились в Минцифры РФ с просьбой разрешить мобильным операторам предупреждать абонентов о подозрительных номерах телефонов и блокировать их. Подмена номера и телефонное мошенничество — это разные махинации.

"С технической точки зрения это смешная инициатива, она недоработанная. Может возникнуть много нюансов", — выразил мнение Вакулин в комментарии телеканалу "360".

Заблокировать номер телефона может только сам абонент, напомнил собеседник издания. Вместо предупреждения от оператора можно самостоятельно воспользоваться приложениями для получения информации о владельце номера. В то же время никакие структуры не смогут отследить информацию с кнопочных телефонов, заключил Вакулин.