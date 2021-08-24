Интервью с Мамаевым вынудило журналиста Арустамяна покинуть "Матч ТВ"

Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил подписчикам в Instagram о своем уходе с телеканала "Матч ТВ".

Такое решение журналист принял после интервью со скандальным футболистом Павлом Мамаевым. По словам Арустамяна, для него важно оставаться честным со зрителями и самим собой.

"Интервью, как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям", — написал он.

Журналисту сообщили, что Мамаев хочет дать интервью именно ему. Но вместо честного разговора о спорте получился "пиар-перформанс" вроде программы "Окна". Арустамяну было некомфортно работать в такой обстановке.

Он добавил, что изначально был против подобного контента на спортивных каналах. Однако руководство "Матч ТВ" не пожелало слышать доводы комментатора. В итоге Арустамян написал заявление об увольнении.