Прокуратура проверит слова Агафонова о «плаксивом сброде» из Красноярска

Прокуратура Октябрьского района Красноярского края приняла жалобу на советника главы администрации региона Андрея Агафонова за оскорбление в адрес местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее, 12 августа, Агафонов назвал жителей Красноярска «плаксивым сбродом». Причиной стала реакция горожан на пост фигуриста Алексея Ягудина, посетившего город. Спортсмен написал, что не почувствовал запаха гари, несмотря на полыхающие недалеко от города лесные пожары, что и вызвало возмущение горожан. Присоединиться к спору решил и сам Агафонов:

«Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек в режиме черного неба. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».

Отметим, что пост вскоре исчез из соцсети. Чиновник сообщил изданию «Говорит Москва», что запись была удалена администрацией сайта.