Телеведущий Андрей Норкин иронично сравнил «Крымскую платформу», организованную на Украине, и фестиваль Koktebel Jazz Party, который ежегодно проводят в Крыму.

В эфире очередного выпуска общественно-политического ток-шоу «Место встречи» Норкин рассказал, что недавно вернулся из Коктебеля, где и посетил музыкальное мероприятие. По словам телеведущего, на полуострове никто даже не обратил внимания на «платформу» Киева — Koktebel Jazz Party полностью затмил украинский саммит.

«Докладываю: в Крыму, а конкретно в Коктебеле, никто "Крымскую платформу" не заметил вообще. Никакие крейсеры не проходили. Там была своя совершенно замечательная "платформа", музыкальная, где были представлены и американцы, и итальянцы, и русские, и многие другие», — сообщил Норкин.

Prt Scr youtube.com / Петровы

Ведущий выразил мнение, что настоящая «крымская платформа» прошла именно в Коктебеле — вдали от киевского мероприятия, который не в силах оказать никакого влияния на жизнь полуострова. Норкин не удержался и с помощью популярной интернет-шутки высмеял провал украинского саммита.

«Я присутствовал на "крымской платформе" здорового человека, в отличие от "Крымской платформы" курильщика, которую вы тут обсуждали», — весело сказал ведущий.

Напомним, что сам саммит состоялся 23 августа в Киеве. Украина смогла привлечь более 40 участников из разных стран, но только 12 государств отправили на форум высокопоставленных представителей — президентов или премьер-министров. В их числе оказались Словакия, Польша, Венгрия и Грузия.

Ранее член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, что Европа отправила на украинский саммит политиков «второго-третьего разряда», потому что не хочет усугублять отношения с Россией.