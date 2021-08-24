Депутат Федоров объяснил, почему Беглов смягчил ограничения по коронавирусу в Петербурге

Решение смягчить в Петербурге ограничения по коронавирусу, которое принял губернатор города Александр Беглов, является верным и правильным, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Не так давно губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение немного смягчить ограничения по коронавирусу. В частности, он разрешил аквапаркам и объектам развлечений возобновить работу. Такое решение градоначальника Северной столицы является верным и правильным, уверен Федоров.

"Загруженность коек снизилась, ситуация улучшается. Значит, можно открывать локации. Это верно и правильно, так и должно быть.Ситуация решается стратегически", — цитирует его портал NewInform.

При этом депутат Госдумы выступил за наличие самых необходимых ограничений по коронавирусу — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Несмотря на них, люди смогут пользоваться всеми услугами, объяснил он.