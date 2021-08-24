"Газпром" заявил о готовности ресурсной базы "СП-2" к началу работы

Ресурсная база "Северного потока — 2" полностью готова к запуску трубопровода, заявил главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

Он рассказал, что за лето были проведены работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. По словам инженера, этот период наиболее сложный с точки зрения добычи и транспортировки газа. Однако, как заверил Усманов, все оборудование в норме, а газа хватит на любое заполнение "Северного потока — 2" в соответствии с поставленными задачами.

Тем временем баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке газопровода. Как сообщалось в конце июля, строительство "Северного потока — 2" завершено на 99%. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось проложить всего 15 километров морского участка трубопровода.