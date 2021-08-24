Стало известно, во сколько обойдется бюджету РФ ветка БАМа и порт на Охотском море

Строительство нового порта у поселка Чумикан и прокладка частной железнодорожной ветки, которая соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии с Охотским морем, специалисты оценили в 97,1 миллиарда рублей.

Об этом сообщает РБК, приводя данные, изложенные в письме генерального директора компании «Энергоуголь» Александра Исаева заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву с расчетом стоимости проекта.

Как отмечается, стоимость строительства, которую рассчитала угольная компания, оказалась меньше цифр, заложенных при проектировании железнодорожной ветки и порта, так как в «Энергоугле» считают, что никто кроме самой компании не сможет пользоваться этой дорогой.

В приложении к письму отмечается, что, по расчетам специалистов, строительство можно осуществить за пять лет, а окупится этот проект за семь лет.

«На строительство железнодорожной линии потребуется 37,3 миллиарда рублей, на создание порта у поселка Чумикан — 31,4 миллиарда рублей, на закупку подвижного состава — 28,4 миллиарда рублей. Один километр дороги оценивается в 74,6 млн рублей», — приводит издание данные, содержащиеся в письме.

По словам Александра Исаева, компания «Энергоуголь» может построить и железную дорогу, и новый порт на Охотском море за собственные средства, при условии, что с Эльгинского угольного месторождения будет вывезено 300 миллионов тонн твердого топлива.

Напомним, ранее замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков сообщил о планах завершить реконструкцию восточной ветки БАМ (Байкало-Амурской магистрали) уже к 2023 году. По его словам, протяженность второй ветки БАМ составит 34 километров, и это будет самый сложный участок железнодорожной магистрали.