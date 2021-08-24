Глава ФЗНЦ рассказал, что ждет Испанию после отказа пустить корабли ВМФ РФ в порт Сеуты

Недопуск кораблей ВМФ РФ в порт испанского города Сеута связан со стремлением Мадрида угодить "старшим товарищам по НАТО". Об этом заявил российский ученый-социолог Максим Шугалей.

Ранее стало известно, что МИД Испании не выдал разрешение на вход в порт города Сеута двум кораблям Военно-морского флота России. При этом испанское министерство обороны без колебаний дало свое согласие на заход кораблей ВМФ РФ, однако внешнеполитическое ведомство запросило у российской стороны дополнительную информацию о конечной цели их похода. Позднее отряд кораблей ВМФ РФ воспользовался услугами порта в Алжире, передает "ПолитЭксперт".

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил уверенность, что действия властей Испании продиктованы стремлением Мадрида угодить "товарищам по НАТО".

"Этот прогиб в сторону звездно-полосатых хозяев аукнется испанским властям не только в отношениях с Россией… Им придется разбираться и с собственным народом, который явно не в восторге от того, что им приходится жертвовать собственным благополучием в угоду интересам США", — подчеркнул социолог.

Стоит отметить, что ранее российские корабли беспрепятственно совершали визиты в испанскую Сеуту. С 2010 по 2016 годы состоялось более 60 заходов российских военных кораблей в данный порт. Осенью 2016 года власти Великобритании выразили недовольство этим фактом, после чего подобная практика была прекращена.