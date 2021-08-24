Слова Борреля об Афганистане и России возмутили Лаврова

Высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике заявил, что Брюссель не может позволить Москве и Пекину контролировать сложившуюся в Афганистане обстановку. На данный момент обсуждается будущее государства и возможное формирование правительства национального единства, отметил Боррель. Такие слова возмутили министра иностранных дел РФ.

Лавров выразил сожаление, что некоторым странам приходится поддерживать продвигаемую главой внешней политики ЕС философию. Глава МИД России подчеркнул, что необходимо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свое государство.