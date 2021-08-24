Экс-замглавы Дальневосточной таможни Федоров приговорен к 12 годам колонии за взятку

Советский районный суд Владивостока признал виновным бывшего замглавы Дальневосточной таможни Сергея Федорова и приговорил его к 12 года лишения свободы.

Согласно данным следствия, с января 2016 по октябрь 2017 года подсудимый получил от генерального директора коммерческого предприятия взятку в размере свыше 34 миллионов рублей. В обмен на деньги Федоров способствовал попущению в досмотре грузов на таможне и ускорению прохождения процедур, сообщает СК.

В отношении экс-заместителя было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Советский районный суд Владивостока приговорил Федорова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режим и назначил ему штраф в размере 103 миллионов рублей. Также он официально лишен звания генерал-майора таможенной службы.