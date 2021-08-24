Египет будет развивать военное сотрудничество с Россией

Оборонное ведомство Египта рассчитывает вывести сотрудничество с Россией в военной области на качественно новый уровень.

Во всех сферах, касающихся военной области, взаимодействие с Россией должно развиваться и совершенствоваться, заявил министр обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковник Ахмед Заки на прошедшем в Москве заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает издание EurAsia Daily.

«Прогресс, достигнутый за столь короткий срок в развитии различных направлений военного сотрудничества, еще раз подтверждает, что мы идем по правильному пути. Мы преисполнены желания и дальше развивать это сотрудничество во всех областях и в духе взаимного доверия», — сказал Заки в начале заседания.

Он отметил взаимное стремление политического руководства двух стран возродить давние традиции дружбы, связывающие российский и египетский народы.

«Это особенно важно в свете возрастания уровня и увеличения разнообразия угроз в их стандартных и нестандартных формах, вызванных ухудшением ситуации в сфере международной безопасности», — подчеркнул Заки.

Министр обороны Египта заявил о необходимости скорейшего восстановления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, отвергая внешнее вмешательство во внутриполитические дела других государств под любыми предлогами. Генерал Заки выразил благодарность Министру обороны РФ Сергею Шойгу за приглашение на форум «Армия-2021», а также за помощь и внимание при решении вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества.

Ранее Политика Сегодня цитировала статью Сергея Лаврова о военном партнерстве России и Китая. В ней он дал понять, что сотрудничество России и Китая в военной сфере направлено на оборону, а не против других стран.