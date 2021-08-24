Итальянские ученые рассчитали вероятность новых пандемий на планете

Ученые Университета Падуи проанализировали глобальные вспышки заболеваний на протяжении 400 лет и вычислили вероятность новой пандемии, схожей по последствиям с коронавирусом.

По мнению ученых, такая вероятность составляет около 2% каждый год. Это около 38% для человека, родившегося, например, в 2000 году. Вероятность с течением времени увеличивается. Значит, ближайшая пандемия, схожая с существующей, может случиться в течение ближайших 59 лет. Ученые также определили закономерности, которые позволили им описать возможность повторения схожих событий.

Пандемия, аналогичная испанскому гриппу, может случиться в течение ближайших 400 лет. Кроме того, ученые рассчитали вероятность возникновения болезни, которая может уничтожить всех людей на земле. Подобное событие может произойти в течение следующих 12 тыс. лет, считают исследователи.

Швейцарский иммунолог спрогнозировал появление нового штамма коронавируса, который станет опаснее всех предыдущих. Причина этого, по мнению ученого, в том, что существующие штаммы могут сочетаться друг с другом, сообщает телеканал "360".