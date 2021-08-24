"Родина" представила программу партии на выборах в Государственную думу

Партия "Родина" опубликовала предвыборную программу. Информация появилась на сайте политического объединения.

Программа партии касается многих сфер жизни, в том числе экономики, политики, образования и здравоохранения.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Граждане будут выбирать депутатов VIII созыва нижней палаты парламента. Своих кандидатов уже выдвинули политсилы ЛДПР, "Коммунисты России", "Единая Россия", "Новые люди", "Яблоко", Партия роста, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Кроме того, регистрацию прошли представители партий "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости, "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива".