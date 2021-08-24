Собянин предложил отменить масочный режим для педагогов в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 80% педагогов в столице привились от коронавируса, что может стать основанием для отмены масочного режима в школах.

Градоначальник считает, что после массовой вакцинации педагогов можно отменить обязательное ношение масок в школах и на уроках. Собянин назвал ситуацию с масочным режимом в образовательных учреждениях сложной. Предполагается, что наличие масок для педагогов будет носить рекомендательный характер.

Мэр Москвы подчеркнул, что решение об отмене масочного режима будет приниматься в каждой школе индивидуально и будет добровольным. Остальные требования, введенные после начала пандемии коронавируса, останутся обязательными.