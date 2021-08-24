Россияне бурно отреагировали на слова Грэнхолм «поставить РФ на место»

Россияне нашли, что ответить главе Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая, выступая на «Крымской платформе» в Киеве, заявила, что Вашингтон намерен «поставить Россию на место».

Эти слова вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета, при чем большинство комментаторов сошлись во мнении, что одного желания «поставить Россию на место» американцам будет мало, ведь для этого нужны еще и реальные возможности что-то сделать, а их у США нет.

«Удивительно безграмотная эта госпожа министерша. К ее сведению, Россия уже много веков стоит на своем месте. И никакие саммиты, платформы, площадки или панели никогда не смогут сдвинуть ее со своего исторического места. Вот относительно Аляски вопрос спорный. Я уж не говорю о Техасе или Калифорнии», — приводит информагентство «Народные новости» комментарии интернет-пользователей.

Другой комментатор процитировал тост из кинофильма «Кавказская пленница», с юмором отмечая, что США имеют желание поставить Россию на место, но не имеют такой возможности.

Еще один комментатор отметит, что интересно будет посмотреть, как американцы будут выполнять свое намерение, ведь у них даже в 1990-х не получилось «поставить Россию на место», а уж сейчас это тем более стало невозможно.

«А силенок "поставить на место" Россию хватит? Думаю, что нет. Остаются громкие слова и заверения. На украинцев они действуют, но на Россию — нет, — пишут другие пользователи. — Нас не сдвинешь и не застанешь врасплох. У нас 11 часовых поясов — мы спим по очереди».

Также комментаторы напомнили Соединенным Штатам Америки, что до них, за прошлые века существования России уже не раз находились и отдельные личности и целые страны, которые думали, что смогут «поставить Россию на место», однако все они раз за разом терпели фатальное поражение.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

«Да, многие уже хотели поставить на место Россию: и Наполеон, и Гитлер, и прочие разные шведы. Но, в итоге Россия ставила и ставит их на место, потому как это историческая традиция. Россия ставит всех на место, а не наоборот, — подчеркивают комментаторы. – "Ставельщиков" было много во все века, и где они? А Россия 1000 лет стоит и стоять будет державой номер один».

Россия, напоминают интернет-пользователи, на протяжении всей своей истории противостоит тем, кто стремится «поставить ее на место», и в итоге именно ей приходится ставить их на место. Поэтому и американцам бы не стоило лезть на рожон, а то итог окажется ровно противоположным тому, которого они добивались.

Часть комментаторов при этом усомнилась в том, что Соединенные Штаты Америки в принципе сейчас способны поставить на место хоть кого-нибудь, ведь в последние годы на международной арене они терпят одно обидное поражение за другим.

«Ставилка не отвалится? Вон уже и Ирак, и Афганистан ставили-ставили, а что в итоге…, — иронично интересуются комментаторы. — Ну, если США решат вопрос с Россией, как с Афганистаном, то Украина останется и без Одессы».

Таким образом интернет-пользователи оказались единодушны во мнении, что американцам, которые в свое время не смогли справиться даже с Ираком и Вьетнамом, с Россией совершенно точно не совладать.