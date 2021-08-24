«Бесполезное мероприятие». В США оценили итоги саммита «Крымская платформа»

Украинский саммит «Крымская платформа» назвали бесполезным мероприятием из-за того, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировали приглашение Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Politico Дэвид Херзенхорн.

Отсутствие лидеров наиболее значимых в Евросоюзе стран, которые к тому же являются членами «нормандской четверки», по мнению журналиста, превратило встречу в пустой обмен мнениями.

Херзенхорн отметил, что не все участники саммита, приехавшие в Киев из 40 стран, выразили поддержку Украине, на которую так рассчитывал Зеленский. Так, вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Латвии Валдис Домбровсксис заявил, что не намерен сыпать обвинениями в адрес России и призвал к «искреннему диалогу» между некогда союзными странами.

«Словения имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной…. Как убежденный сторонник добрососедских отношений, я искренне желаю, чтобы Россия и Украина однажды урегулировали свои двусторонние разногласия», — заявил Домбровсксис.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В Германии же, по словам обозревателя Politico, и вовсе решили продемонстрировать всему миру, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины интересует ФРГ куда меньше, чем строительство газопровода «Северный поток — 2»:

«Германия вместо Меркель направила на саммит своего министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, который провел переговоры на полях саммита с министром энергетики Украины Германом Галущенко и министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая возглавляла американскую делегацию из трех человек».

Саммит стал ярким доказательством того, что Украине нет смысла рассчитывать на помощь Запада в вопросе «возвращения» Крыма, подчеркнул Херзенхорн. Ведь как показала практика минувших семи лет, кроме громких заявлений отдельных представителей ЕС о «непоколебимой» солидарности с Киевом, больше ничего в Европе предложить не могут.