Афганистан как нынешний центр мировой информационной повестки продолжает притягивать к себе взгляды экспертов, всевозможных активистов и просто сочувствующих. К примеру, юный феминист Захар из Йошкар-Олы пожертвовал все накопленные на учебу в Москве деньги на помощь афганским женщинам.

Чтобы собрать 33 тысячи рублей, школьник несколько месяцев делал короткие ролики для популярного сервиса TikTok.

«Когда началась вся ситуация в Афганистане, я понял, что просто не могу пройти мимо. И что мало огласки, мало просто рассказывать те ситуации, что происходят в стране, мало ставить хештэги – это ничем не поможет. Нужны конкретные действия. Именно поэтому в один вечер я, не раздумывая, просто решил отправить деньги в благотворительный фонд», — объяснил свой поступок блогер.

Global Look Press / Hindustan Times

От запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1* страдают не только женщины: например, один день назад в Кабуле застрелили сотрудника службы безопасности, охраняющего аэропорт.

В начале августа талибы расправились с Абдуллой Атефи — историком и поэтом, которого похитили прямо из собственного дома. О подобных случаях либеральные СМИ предпочитают молчать, расставляя акценты в пользу ношения паранджи или запрета на выход из дома для женщин.

Проблема кроется на поверхности, а именно в неверной трактовке самого понятия «шариат», его предписаний и смыслов. Подробнее о том, на какие сферы жизни современного Афганистана Захару из Йошкар-Олы нужно начинать копить деньги, читайте в материале «Политики Сегодня».

Global Look Press / Str

Трудности перевода

Для начала следует понимать, что шариат — это не четко очерченный список законов, который подразумевает жестокие средневековые казни. Сейчас этот термин чаще всего толкуют неверно, из-за чего на свет рождаются стереотипные образы бородатых старцев, осуждающих женщину за оголенное запястье.

Шариат — это путь, по которому нужно пройти каждому правоверному мусульманину. В буквальном переводе это слово означает: «путь, ведущий к водному источнику». Некоторые ученые и вовсе считают его синонимом слова «ислам» с более глубоким смыслом. К слову, во всем Коране «шариат» встречается всего три раза, в двух из которых его значение весьма многозначно.

В наши дни под шариатом подразумевают свод правил, которому необходимо следовать, чтобы быть мусульманином. Здесь сразу же кроется еще одна ловушка: традиционное учение пророка Мухаммеда гласит, что ни один человек в мире не имеет права отстранять другого от его веры, в том числе ислама.

Подобные учения следует отличать от радикального исламизма, проявления которого все чаще можно наблюдать в современной Европе. Боевики и члены террористических группировок прикрываются вырванными из контекста аятами (стихами из Корана), чтобы оправдать убийства, теракты и похищения людей.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

Талибы имеют опосредованное отношение к исламу, поскольку часто нарушают основные его постулаты, переворачивая другие с ног на голову. Речь идет об идеологии ашаризма, которой следуют повстанцы. По их мнению, любой несогласный должен стать изгоем или распрощаться с жизнью.

К тому же повстанцы не брезгуют бача-бази — обрядом, в котором участвуют несовершеннолетние мальчики в женской одежде, играющие роль «танцовщиц». Талибы используют их, чтобы удовлетворять сексуальные потребности, руководствуясь правилом: «женщины — для детей, мальчики — для удовольствия».

Женский вопрос

Чтобы заниматься истреблением неугодных было проще, боевики часто нарочито буквально истолковывают положения Корана. Так, талибы до сих пор могут отрубить руки за воровство, однако перед этим они намеренно упустят из виду предписания о честном суде и мнении общественности.

После того, как «Талибан»* захватил контроль почти над всей территорией Афганистана, самой уязвимой группой населения действительно оказались женщины. Их статус в исламе по сей день является одной из главных тем для дебатов, и радикалы в этих спорах редко встают на сторону слабого пола.

Действующее руководство талибов, впрочем, пока относится к этому вопросу куда терпимее, чем предшественники конца XX века. Женщинам разрешили работать на радио и телевидении, учиться в школах и заниматься наукой, митинговать и даже официально призвали их участвовать в политической жизни страны. Есть мнение, что террористы пошли на столь щедрые уступки ради мирового признания.

Global Look Press / ONSC/dpa

Единственным громким событием в этой части стало «сожжение женщины, которая отказалась кормить талибов». По крайней мере так инцидент описало большинство СМИ, хотя в первоисточнике (материале телеканала CNN) сказано, что мать четырех детей скончалась от побоев, и только потом ее дом сгорел.

Примечательно то, что кроме слов дочери погибшей, представленной под «вымышленным именем», доказательств произошедшего нет. Прочие западные и российские новостные порталы сослались на текст симпатизирующих американским демократам журналистов CNN.

Самая сильная проблема, с которой пока столкнулись афганские женщины — резкий рост цен на паранджу, которую носили и до прихода талибов. Стоимость закрывающей голову и тело одежды выросла в десять раз, но все же спрос превысил предложение, что обернулось очередями.

Судя по всему, подорожание головных уборов стараются компенсировать именно благотворительные фонды, которые собирают деньги с пользователей Сети и якобы направляют их в Афганистан. Как средства помогут женщинам, которые останутся на территории страны, активисты объяснять не торопятся, прекрасно осознавая, что с окончательным уходом американцев 31 августа ворота «во внешний мир» для местных жителей закроются на долгие годы.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации