Киркоров купил пентхаус бывшего президента Киргизии

Российский поп-певец Филипп Киркоров приобрел двухэтажный пентхаус в Москве, который ранее принадлежал экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву, сообщает Telegram-канал «Новый век».

Согласно выписке из Росреестра, сделка состоялась в декабре 2020 года. Квартира площадью 353 квадратных метра находится в жилом комплексе «Филиппово» — роскошном мраморном здании с мозаикой недалеко от Гоголевского бульвара в центре столицы. Рыночная цена такого объекта недвижимости — почти миллиард рублей. Сколько в итоге заплатил певец, неизвестно.

Отметим, что пентхаус Акаева является третьей покупкой Киркорова в ЖК «Филиппово». Звезда также владеет еще двумя квартирами, площадью 190 и 209 «квадратов» соответственно.

Ранее в Instagram Киркоров показал свой двухэтажный особняк в Майами, в котором есть бассейн, кинотеатр, сад и автопарк.