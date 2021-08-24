Путин обсудит школьное образование с президиумом Госсовета 25 августа

Президиум Госсовета соберется 25 августа по инициативе президента России Владимира Путина. В рамках встречи планируется обсуждение школьного образования.

Ожидается, что в рамках совещания будут подняты вопросы, которые касаются качества обучения в школах, подготовки учителей и цифровой среды, рассказали в пресс-службе Кремля.

"В преддверии нового учебного года на обсуждение будет вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах федерации", — сказано в сообщении.

Перед началом заседания глава государства проведет отдельную встречу с педагогами и учащимися. Она состоится в формате видеоконференции.