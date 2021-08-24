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Житель Киева чуть не сгорел заживо во время парада на Украине

Житель Киева чуть не сгорел заживо во время парада на Украине

Инцидент произошел во время военного парада по случаю Дня независимости Украины. Известно, что на мужчине загорелась одежда.

Жители Украины отмечают 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в Киеве состоялся масштабный военный парад на суше и на воде. Во время праздничных мероприятий на Крещатике у одного из зрителей загорелась футболка.

В Сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как люди тушат одежду мужчины из бутылок с водой. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.