Трассу Пермь — Екатеринбург закрыли из-за лесного пожара

Автомобильное движение закрыли на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Это связано с угрозой природного пожара.

По данным диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор", водителям рекомендуют использовать объезд через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Дорога будет открыта только после тушения пожара.

Региональное ГИБДД сообщает, что со стороны Ревды можно проехать через развязку Ревда — Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск.