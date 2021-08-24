Свыше 40 контрактов на сумму 500 млрд рублей подписало Минобороны РФ на "Армии-2021"

Российское оборонное ведомство подписало 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК на сумму 500 млрд рублей.

Российские войска в результате выполнения государственных контрактов получат более 1300 единиц новейшей техники. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

По его словам, также будут отремонтированы и усовершенствованы свыше 150 единиц оружия, военной и специальной техники. Криворучко отметил, что подписание пакета контрактов на "Армии-2021" является важнейшим шагом к реализации Государственной программы вооружения.