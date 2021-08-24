Генерал-лейтенант юстиции Рассохов уволен с поста замглавы СК России

Замглавы Следственного комитета Российской Федерации Ростислав Рассохов освобожден от исполнения должностных обязанностей.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", — сказано в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 24 августа. Известно, что Рассохов занимал указанную должность с мая 2020 года.