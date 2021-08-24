Поляки обрушились с критикой на речь Дуды в поддержку Украины

Выступление польского президента Анджея Дуды на прошедшей в Киеве «Крымской платформе», в ходе которого он заявил, что разделяет чувства украинцев, вызвало раздражение у простых поляков.

О визите президента Польши в Киев рассказал краковский информационный портал Interia, который обратил внимание на то, что Анджей Дуда начал свое выступление с приветствия и первой фразы, произнесенных по-украински. А затем, перейдя на родной польский, заверил «украинских братьев» в том, что понимает переживаемые ими «чувства и страдания».

Однако соотечественники Дуды раскритиковали выступление главы государства, усомнившись в его уместности.

В частности, интернет-пользователь под ником rrs написал в комментарии под новостью, что украинцы отдали России Крым без сопротивления, а значит сами виноваты в том, что потеряли полуостров. И обсуждать здесь, по мнению комментатора, просто нечего.

«Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется», — добавил комментатор под ником Asd.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Еще один пользователь – читатель под ником Jadzia – поинтересовался, неужели у президента Польши решены и улажены все вопросы в своей собственной стране, раз он решил заниматься делами других государств.

«Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны», — подчеркнул комментатор Ucho.

Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя «Крымскую платформу», на которой украинские власти собирались обсудить с иностранными гостями планы по «возвращению» Крыма под контроль Киева, назвал мероприятие русофобским шабашем.