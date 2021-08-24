Суд заслушал последнее слово экс-руководителя "Зимней вишни"

Бывший руководитель "Зимней вишни" Юлия Богданова выступила с последним словом. Женщина не стала просить о снисхождении.

По словам экс-руководителя Юлии Богдановой, ее не уведомили о недостатках здания и конструктивных изменениях, поэтому она была уверена в безопасности помещения.

"Эта трагедия сломала жизнь всех, мою и моей семьи. Я частично признала свою вину", — отметила Богданова.

Также женщина напомнила о смягчающих обстоятельствах. Речь идет о полном возмещении ущерба 18 пострадавшим и наличие несовершеннолетнего ребенка. Суд озвучит приговор позже.