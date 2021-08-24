Американские журналисты узнали о тайной встрече директора ЦРУ с талибами

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) муллой Абдулом Гади Барадаром.

Соответствующая информация опубликована газетой The Washington Post. Согласно сведениям источников издания, которые предпочли остаться анонимными, встреча руководителя ЦРУ с представителем талибов прошла в Кабуле 23 августа.

Как отмечает газета, это первый диалог такого уровня между США и "Талибаном". Авторы публикации предполагают, что стороны обсуждали приближение даты окончательного вывода американского контингента из Афганистана. Ожидается, что военные США покинут страну 31 августа.