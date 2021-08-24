Пропавшую в КБР девочку нашли мертвой в пропасти

Тело школьницы обнаружили на дне 150-метровой пропасти в Черекском районе. Школьница ушла из дома два дня назад и исчезла.

По данным регионального СУ СК РФ, 14-летняя девочка ушла из дома, никому не сказав. Она проживала с родителями в поселке Кашхатау. Родственники искали ее самостоятельно, но безрезультатно.

Оперативники установили, что девочка могла находиться недалеко от тоннеля автодороги в горной части Черекского района. В ходе осмотра местности труп несовершеннолетней нашли в пропасти. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" УК РФ.