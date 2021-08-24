Экс-следователь и адвокат из Иваново получили сроки по делу о взятке

Октябрьский суд Иваново признал бывшего следователя и юриста виновными в коррупционных преступлениях.

По версии следствия, экс-сотрудник СК надеялся получить через адвоката денежные средства в размере 850 тыс. рублей от человека, которого подозревали в мошенничестве в сфере страхования. За крупную сумму правоохранитель пообещал помочь закрыть дело в отношении мужчины, но его подельника задержали работники МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Инстанция приговорила бывшего следователя к 7,5 года колонии строгого режима, а также взыскал с него штраф в размере 4 млн 250 тыс. рублей и лишил звания капитана юстиции. А экс-адвокат отправится в тюрьму общего режима на шесть лет. С него взыскали такой же штраф.