Видео о "языковых рейдах" в Казахстане стало поводом для возбуждения уголовного дела

Казахстанские правоохранители возбудили уголовное дело по факту разжигания национальной розни из-за ряда видеоматериалов о "языков рейдах" на видеохостинге YouTube.

Согласно данным правоохранителей, местный житель Куат Ахметов опубликовал на своем YouTube-канале несколько видеороликов, на кадрах которых показаны конфликты с сотрудниками магазинов и заведений общепита из-за того, что они не смогли обслужить его и других посетителей на казахском (государственном) языке. В описаниях к своим видео автор называет работников вышеупомянутых объектов "фашистами", "гастарбайтерами" и другими нелицеприятными словами.

Деятельность данного YouTube-канала и ему подобных прокомментировал первый замглавы Администрации президента Казахстана. Даурен Абаев осудил автора видео и высказал уверенность, что правоохранители смогут дать этому справедливую правовую оценку.

Неравнодушными к данной ситуации не остались и в МИД РФ. Теперь Куату Ахметову запрещено въезжать в Россию на протяжении следующих 50 лет.

Сейчас МВД Казахстана проводит проверку видеозаписей, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. Подробности досудебного расследования не разглашаются. В отношении Ахметова возбуждено уголовное дело по статье о разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.