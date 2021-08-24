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На Украине назвали дату отсчета национальной государственности

/ Обновлено: 24 августа 2021 14:29
На Украине назвали дату отсчета национальной государственности

Украинский президент Владимир Зеленский учредил новый государственный праздник.

День государственности Украины вводится на территории страны. Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Лидер страны объявил о нововведении в ходе парада в честь 30-й годовщины независимости Украины. Президент определил, что отсчитываться этот день будет со дня основания Киева, в прошлом столицы Киевской Руси.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси — Украины", — подчеркнул Зеленский.

Данный день празднуется на Украине каждый год 28 июля.