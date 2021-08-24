Центр Чумакова адаптирует "КовиВак" под все имеющиеся штаммы коронавируса

Разработчики вакцины от COVID-19 "КовиВак" адаптируют препарат под все существующие разновидности коронавируса, заявил директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

На данный момент центр ожидает разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний "КовиВака" на пожилых людях старше 60 лет в сентябре. К октябрю планируется увеличить объемы производства препарата в два раза.

Победить пандемию COVID-19 поможет массовая вакцинация, которая стартовала во всех регионах России в январе 2021 года. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата против коронавируса. Записать на прививку может любой желающий абсолютно бесплатно.