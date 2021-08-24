Предприниматели выкупили "угнанный" украинский самолет в Кабуле

СМИ сообщали о "захвате" украинского самолета, однако позже эту информацию опровергли, и появились сообщения о том, что он был куплен бизнесменами.

Согласно информации, которая поступила из авиационных кругов, угнанный украинский самолет в Кабуле продали предпринимателям. На его борту находились "богатые шииты-хазарейцы", которые заплатили за полет в Иран валютой, а также золотом и драгоценными камнями. Также, по имеющимся данным, большая часть афганских беженцев, которых вывозят из Кабула на самолетах Украины, заранее покупают места на борту по большой цене.

Некоторое время назад украинские СМИ сообщали, что самолет Украины в Кабуле якобы захватили. Однако позже эта информация не подтвердилась.