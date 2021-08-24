Резкие заявления Меркель и Зеленского в адрес России рассмешили британцев

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России насмешили читателей Daily Mail.

Британская газета написала об итогах встречи лидеров, которая состоялась 22 августа. В ходе мероприятия была поднята тема газопровода "Северный поток — 2". Зеленский заявил, что проект якобы является геополитическим оружием. Меркель пообещала, что Германии введет санкции против России, если Москва будет использовать "Северный поток — 2" для давления, пишет "ПолитРоссия".

Новость вызвала бурное обсуждение в Сети. Читатели Daily Mail усомнились, что канцлер Германии сейчас может что-то решать. Меркель в ближайшее время покинет занимаемый пост. Также комментаторы вспомнили одну поговорку в связи с транзитом газа через Украину.

"Есть поговорка, которая гласит: "Не кусай руку, которая тебя кормит, иначе однажды ты можешь остаться голодным". Украине нужно попытаться начать работать", — написал один из пользователей.

Другой комментатор считает, что сейчас президента России Владимира Путина не волнует позиция Меркель в этом вопросе, поскольку она скоро покинет пост.

"Меркель — хромая утка, я сомневаюсь, что Путина вообще волнует, что она думает. Неважно, чем она угрожает!" — считает пользователь Сети.

Телеканал "360" ранее сообщал, что в датских территориальных водах закончили укладку "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.