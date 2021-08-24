Минтруд назвал Туву, Ингушетию и Кабардино-Балкарию самыми бедными регионами России

Наибольший уровень бедности среди регионов России в 2020 году зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Информация об этом представлена в данных Минтруда, которые презентовал замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев.

"Наибольший уровень бедности: Республика Тыва (34,1%), Республика Ингушетия (30%), Кабардино-Балкарская Республика (24,2%)", — рассказал он в рамках пленарной сессии форума "Сообщество".

Людям нужна максимально эффективная форма занятости для выхода из бедности. Решить проблему также поможет социальная сфера, в том числе соцконтракт, рассказал Лебедев.