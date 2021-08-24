Все из-за Brexit: в британских McDonald's начался дефицит молочных коктейлей

Рестораны быстрого питания McDonald's в Великобритании столкнулись с неожиданной проблемой — возник дефицит молочных коктейлей и напитков в бутылках. Оказалось, что дело в Brexit.

Помимо знаменитой сети быстрого питания, с аналогичными трудностями столкнулись и другие кафе и рестораны Соединенного Королевства. Например, пабы Beefeater остались без поставок бутылочного пива и курицы. В итоге некоторым предприятиям пришлось временно закрыться.

По словам представителя McDonald's, ситуация возникла из-за нарушения работы поставок и нехватки водителей. Работники индустрии, в свою очередь, связывают сбой поставок и дефицит работников с последствиями Brexit и пандемии коронавируса.

Так, в результате выхода Великобритании из Евросоюза страну вынужденно покинули почти 20 тысяч шоферов из других стран ЕС.

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Исполнительный директор Британской ассоциации мясопереработчиков (BMPA) Ник Аллен рассказал The Independent, что текущие проблемы, с которым столкнулись рестораторы, только «верхушка айсберга».

«Я думаю, что мы увидим все больше и больше [закрытий кафе — Прим. ред.]. Это, безусловно, связано с Brexit и решениями об иммиграции, которые наши политики принимают после Brexit», — уверен Аллен.

Глава союза логистики Road Haulage Association Род Маккензи заявил, что сбои в поставках настигли и продовольственные магазины, а дефицит водителей в Британии достиг отметки в 100 тыс. работников.

Чтобы разрешить проблему с нехваткой кадров, BMPA уже обратилась в Министерство юстиции страны с предложением рассмотреть возможность привлечения к работе заключенных. Маккензи считает, что выходом из ситуации может стать упрощение выдачи краткосрочных виз жителям ЕС, которые хотели бы работать в Великобритании.