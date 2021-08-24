Goldman Sachs рассказал о возможности «Талибана»* подорвать доллар США

Результатом захвата власти в Афганистане запрещенной в РФ и в ряде других стран радикальной организацией «Талибан»1* может стать нестабильность нестабильность американской валюты.

Такую обеспокоенность высказали в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков американском Goldman Sachs.

По мнению главного экономиста банка Goldman Sachs Group, бывшего министра финансов Великобритании Джима О’Нила, американский доллар в мировой финансовой системе уже начал терять главенствующую роль, в то время как роли юаня и евро наоборот усиливались. А нынешние афганские события могут стать катализатором дальнейшего процесса дедолларизации, приводит мнение британского эксперта газета «Известия».

Международный валютный фонд, рассказал О’Нил, уже приступил к работе по пятилетнему пересмотру корзины SDR (искусственного платежного средства Special Drawing Rights). Увеличение доли юаня в корзине специальных средств заимствования, по его словам, укажет на изменения в мировой валютной системе.

При этом глава группы ВБЦ (Всероссийского банковского центра) Семен Теняев также рассказал изданию, что уходящие американские военные оставили в Афганистане огромный арсенал, который попал в руки талибов*. Это может привести к разжиганию локальных конфликтов между странами персидского региона, что в свою очередь приведет к росту цен на энергоносители и больно ударит и по доллару, и по американской экономике.

ПолитРоссия /

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение главы департамента рынка капиталов инвестиционной компании «Универ Капитал» Артема Тузова, который заявил, что американская валюта, будучи элементом международной торговли и финансового оборота, является одной из самых надежных в мире. Но, предупредил эксперт, деньги представляют собой лишь средство обмена и должны быть ликвидны, а значит не стоит делать из денег «культ».

* «Талибан», талибы — радикальное движение, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации