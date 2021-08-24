Жириновский не исключил переезд Меркель в Москву после отставки с поста канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель после отставки в сентябре может получить в России звучную должность и «хорошие капиталы», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В эфире радио «Комсомольская правда» политик предположил, что глава ФРГ прилетала в Москву не только для прощального визита.

«Она училась и воспитывалась в ГДР, многое у нее осталось от того режима, который был похож на советский, она немножко и русский язык знает. И она хочет показать, что Россия – Европа. Не в Америку же ей ехать», – рассудил либерал-демократ.

В данный момент в России уже несколько лет живет и работает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, возглавлявший правительство Германии с 1998 по 2005 годы. С 2017 года он является председателем совета директоров «Роснефти».

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Жириновский назвал его «бедным человеком», который получил возможность зарабатывать «хорошие деньги» в России, и призвал Меркель последовать примеру предшественника.

«В Германии и во многих странах Европы чиновнику тяжело обогатиться так, чтобы на пенсии жить хорошо. Бизнес там позволяет заработать деньги, но кто всю жизнь работал чиновником, очень мало возможностей откладывать деньги», — пояснил собеседник «КП».

Глава ЛДПР считает, что работа федеральных чиновников в коммерческих структурах других стран «вполне допустима». Он убежден, что в случае переезда в Москву, Меркель не сочтут предателем на родине. Более того, своим примером канцлер покажет другим немецким чиновникам, что после отставки и для них найдется место в России.

kremlin.ru / Администрация президента России

20 августа Ангела Меркель совершила прощальный визит в Москву в качестве канцлера Германии. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продлились почти три часа. Лидеры стран обсудили меры урегулирования конфликта в Донбассе, проект «Северный поток — 2», конфликт Белоруссии с Евросоюзом из-за нелегальных мигрантов, а также накалившуюся обстановку в Афганистане.

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Роста», «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».