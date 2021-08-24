Экономист Лобода оценил методы Беглова в борьбе с коронавирусом в Петербурге

Темпы вакцинации в Петербурге демонстрируют эффективную работу городских властей в борьбе с пандемией, считает экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

На центральную фармбазу Северной столицы доставили около 80 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V". Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что темпы прививания горожан от коронавируса нужно наращивать перед началом учебного года.

"Петербуржцы возвращаются из отпусков и с каникул. Необходимо увеличить темпы вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких", — призывал градоначальник.

По мнению Лободы, Северная столица и Ленобласть уверенно преодолевают угрозу COVID-19. Петербург имеет все шансы стать негласной столицей вакцинации иностранных граждан, считает экономист.

"Близость города на Неве к странам ЕС может обеспечить дополнительный приток иностранцев в размере 100 тысяч человек до начала зимы. Растущие запасы вакцин — ключевой показатель заботы города о здоровье граждан", — оценил противокоронавирусные методы Беглова эксперт по коммуникациям.

Перед губернатором и его командой стоит задача донести до молодежи и граждан среднего возраста информацию о необходимости и безопасности вакцинирования. Как отметил Лобода, в начале года страх перед прививкой усиливался из-за недостатка научных сведений о действии препарата. При этом многие россияне по-прежнему считают, что дефицит — это признак качества, добавил эксперт.

"Если возникает дефицит вакцин, как "Ковивак" в Москве, люди сразу выстраиваются в очередь, ищут его по поликлиникам, обзванивая медцентры", — привел пример экономист.

Лобода посоветовал петербургским властям использовать дополнительные методы стимуляции граждан. Так, он предложил разыгрывать среди привитых вакансии в "Газпроме", пишет Федеральное агентство новостей.