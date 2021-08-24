Путин и Байден поднимали тему вывода войск до обострения ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин и его коллега Джо Байден обсуждали тему вывода войск ВС США до коллапса в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема вывода американского воинского контингента с территории афганской республики обсуждалась, однако осталась между лидерами двух мировых держав. Песков также отметил, что в России не было принято каких-либо решений об особом статусе беженцев из Афганистана.

"У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось", — подчеркнул он.

Помимо этого, Песков добавил, что российское посольство в Кабуле функционирует в штатном режиме, семьи сотрудников дипломатических правительств покинули афганскую территорию заблаговременно.