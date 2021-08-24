Песков заявил, что Путин остается лидером "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин поддерживает партию "Единая Россия" и останется ее лидером, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Состав партии постоянно пополняется новыми участниками, да и сама организация меняется и растет вместе со страной и ее с политической системой, отметил представитель Кремля. Однако, по словам пресс-секретаря, это не мешает "Единой России" на протяжении многих лет оставаться инициатором очень важных процессов, ведущих к улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны.

"Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее и которая не боится брать на себя эту ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так относится к этой партии президент", — сообщил Песков.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы депутатов в Государственную думу продлятся в течение трех дней и будут проходить 17, 18 и 19 сентября.