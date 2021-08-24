"Медиазавод" стал информационным партнером Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и информационное агентство "Медиазавод" объявили о начале информационного сотрудничества.

ИА "Медиазавод" публикует только проверенную актуальную информацию об актуальных событиях Южного Урала. В рамках сотрудничества СМИ будут обмениваться эксклюзивным контентом, уточнил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

«География нашего сотрудничества уже давно растянулась от Калининграда до Владивостока, но есть и регионы, в которых с каждым днём мы находим всё больше новых друзей, — приводятся его слова на сайте медиахолдинга.

"Медиазавод" ставит своей главной задачей информировать читателей о самых важных общественных и политических событиях региона. Сотрудники издания не только публикуют новости, но и анализируют происходящие, обратил внимание главный редактор проекта Александр Олексюк.