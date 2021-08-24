WP: Глава американской разведки Бернс тайно встретился с талибами в Кабуле

Руководитель Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в понедельник, 23 августа, провел тайную встречу с руководителем политического офиса «Талибана»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ОАЭ Барадара назвали потенциальным кандидатом на пост президента Афганистана. Арабские журналисты отметили, что политический заместитель главаря талибов Хайбатуллы Ахундзады, является наиболее «гибким лидером» среди радикалов. Именно он в 2020 году на переговорах с 45-ым президентом США Дональдом Трампом заключил соглашение о выводе американских войск из Кабула.

Кроме того, в 2009 году Барадар стал автором «Кодекса поведения», который послужил своеобразной инструкцией для боевиков в «завоевании сердец и умов» жителей Афганистана.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации