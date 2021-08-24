Вице-премьер Абрамченко указала на снижение стоимости овощей

Цены на продукты постепенно снижаются благодаря поступлению в магазины нового урожая. На это обратила внимание вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Также удешевлению послужили оперативные меры поддержки и действия по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов, передает телеканал "360" слова вице-премьера.

Наиболее падение цен продемонстрировали томаты и огурцы. Они подешевели в среднем на 44,5% и 38,5% соответственно.

Абрамченко также подняла тему воздействия природных катаклизмов на урожай. В рамках этого вопроса она дала поручение планировать посевные площади согласно рисковым зонам, а также вовлекать в оборот новые сельхозземли. Для этого зоны затопления и подтопления будут внесены в ЕГРН.