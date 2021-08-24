Политолог Дудчак обвинил западных участников «Крымской платформы» в лицемерии

Поведение участников «Крымской платформы» лишний раз доказало, что Запад открыто применяет политику двойных стандартов ради своей выгоды. Об этом заявил экономист и политолог Александр Дудчак — он также обвинил присутствовавших на мероприятии в лицемерии.

По его мнению, политики как будто забыли, «сколько границ было перекроено в Европе» после 1975 года:

«Югославия, Чехословакия, ГДР и ФРГ, СССР — где все эти страны с "нерушимостью границ". А где было международное право, когда вырвали сердце из Сербии — Косово и Метохию? Права человека?»

Возмущение политолога вызвал и тот факт, что присутствующие на «Крымской платформе» совершенно игнорируют события 2014 года, произошедшие на Украине, и делают вид, что государственного переворота, повлекшего десятки смертей, в стране не было.

А ведь возвращение Крымского полуострова в состав России, в которой он находился веками, — это просто следствие происходившего семь лет назад в стране хаоса, подчеркнул Дудчак.

«Казалось бы, образованные люди собрались, но может это киевский воздух, пропитанный духом Майдана, отшибает память?» — задался вопросом политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники вообще не имеют права «заикаться» о принадлежности Крыма после семи лет «репрессий», развернувшихся против любого «инакомыслия» в стране, заключил эксперт.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что «Крымская платформа» стала просто инструментом и апогеем самоутверждения Зеленского.