СК расследует дело о пропаже восьми детей из Тюмени

Одна недавно пропавшая девочка была найдена убитой в Тюмени, где пропали еще восемь несовершеннолетних.

Следователи начали вести дело о безвестной пропаже еще восьми детей в Тюмени, где некоторое время назад одна из пропавших девочек была найдена убитой, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Также она добавила, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области, которые происходили в разное время.

Речь идет о девяти детях, которые пропали начиная с 1997 года. Некоторые из них были найдены мертвыми, на их телах были признаки насильственной смерти.