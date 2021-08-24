Зеленский объяснил отсутствие на «Крымской платформе» лидеров стран Евросоюза

В интервью украинскому телеканалу президент Украины Владимир Зеленский назвал причину отсутствия на так называемом саммите «Крымская платформа» глав государств, входящих в Евросоюз

По словам украинского президента, офисы «Крымской платформы» действовали не только на территории Украины, но и во многих странах Европы. Свое участие в мероприятии подтвердили 45 стран, сообщает информационно-аналитический портал monavista.ru. В то же время лидеры ведущих европейских стран отказались участвовать в работе саммита. И причина их отказа, по мнению Зеленского — страх перед Россией.

«Многие лидеры боятся, я даже не хочу говорить кто это. Вы же понимаете, что мы позвали их всех на «Крымскую платформу», и вы прекрасно знаете кто поддерживает нас и переживает за нашу страну, но они не приедут. Потому что боятся Россию. Это стоит признать и это нормально», - заявил Зеленский.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в результате референдума в 2014 году, украинская сторона не прекращает декларировать свои намерения «вернуть» полуостров. Хотя последнее заявление президента Украины о том, что «Крымская платформа» станет началом «деоккупации» Крыма, никем из иностранных гостей всерьез не воспринималось. Все посчитали эти слова лишь элементом противостояния с Россией.

Ранее Политика Сегодня приводила мнение о «Крымской платформе» украинского политолога Михаила Погребинского. Он назвал проведение саммита апогеем самоутверждения украинского президента.