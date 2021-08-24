Президент "Баварии" Румменигге прокомментировал возможный уход Роналду из "Ювентуса"

Президент мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что уход португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду невозможен.

Представитель действующих чемпионов Бундеслиги в интервью испанскому изданию AS подчеркнул, что на данном этапе никто из больших европейских команд не сможет подписать Роналду из-за его слишком высоких требований по зарплате.

"Самая большая проблема в том, кто еще может увеличить зарплату? Роналду зарабатывает 70 миллионов брутто и 35 миллионов евро чистых. Кто может платить эту зарплату? «ПСЖ»? Какие-нибудь английские клубы? Это не очень здоровый способ клубов прогрессировать, УЕФА должен что-то делать", — считает Карл-Хайнц Румменигге.

Европейские СМИ часто сообщают, что мюнхенская "Бавария" может стать очередным клубом в большой карьере Криштиану Роналду. Однако сам Карл-Хайнц Румменигге много раз отмечал невозможность этого трансфера. "Бавария" хочет развивать свою финансовую устойчивость на рынке европейского футбола, поэтому подписание контракта с португальцем не входит в планы нынешнего руководства клуба.